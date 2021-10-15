بايدن يوقع مشروع قانون برفع سقف الدين الأمريكى

أعلن البيت الأبيض، فجر الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع مشروع قانون ينص على رفع سقف دين حكومة الولايات المتحدة إلى 28.9 تريليون دولار.

وذكر البيت الأبيض، في بيان مقتضب، أن بايدن وقع على تشريع يسمح "برفع سقف الدين بواقع 480 مليار دولار، المبلغ الذي يتوقع أن يكون كافيا لإتاحة الحكومة الفدرالية مواصلة تنفيذ واجباتها بالحجم الكامل حتى أوائل ديسمبر".

وأجل بايدن بالتالي الموعد النهائي الذي ستتخلف الولايات المتحدة بعده عن سداد ديونها حتى ديسمبر فحسب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الدولة اعتبارا من 18 أكتوبر في ظل عدم رفع سقف الدين.

وحذرت الوزارة من أن الولايات المتحدة قد تواجه تخلفا عن التسديد لأول مرة في تاريخها في حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.

وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، ستسمح الولايات المتحدة للمسافرين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" من عبور الحدود البرية.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل سيكون الحصول على التطعيم ضروريًا لدخول الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.