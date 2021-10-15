محافظ الدقهلية: تحليل «Dna» لتسليم شاب تاه من والده منذ 21 سنة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي للتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لسرعة إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسليم " الطفل الكفيف" محمد إبراهيم حجازي بن قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية والذي تاه من والده وهو عمرة 7 سنوات والآن شاب عمره 28 عامًا، بعدما استدل على مكان وجوده بجمعية رعاية المكفوفين بمحافظة كفر الشيخ.



كما كلف" مختار" لجنة من المحافظة تضم السادة مدير عام التفتيش والمتابعة ومدير عام العلاقات العامة ومدير متابعة مكتب المحافظ ورئيس مركز ميت سلسيل للانتقال فورا إلى قرية الكفر الجديد بمركز ومدينة ميت سلسيل مقر منزل أسرة الشاب لطمأنتهم بانهاء كافة إجراءات عودته لمنزله.



كما أكد محافظ الدقهلية أنه سيتم إجراء تحليل DNA لكل من الأب والابن على نفقة المحافظة لاستعادة الابن المفقود وعودته إلى أحضان أسرته.



ووجه" مختار" وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومدير عام التنمية البشرية بتوفير كافة احتياجات الأسرة وتقدم كافة أوجه الرعاية والدعم المطلوب لأسرة المواطن.



وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، كما أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.