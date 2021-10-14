إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بـ«صحراوى البحيرة»

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى بالكيلو٧٠ أمام كارتة الإقليمى، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالكيلو 70، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: "مصطفى حماده محمد على، 15 عامًا، ابراهيم عبدالفضيل عمارة، 73 عامًا، حمادة محمد ابو زيد، 39 عامًا، عبدالعزيز عبدالله محمد الصباغ، 46 عامًا، كريمة فتحى عبد الخالق فرج، ٣٩ عامًا، نادى محمد شاهين، 62 عامًا، هانى عبد الله عبد الحميد، 44 عامًا"، وجميعهم مقمين بمحافظة المنوفية وجارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.