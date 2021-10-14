الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بـ«صحراوى البحيرة»

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى بالكيلو٧٠ أمام كارتة الإقليمى، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بالكيلو 70، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: "مصطفى حماده محمد على، 15 عامًا، ابراهيم عبدالفضيل عمارة، 73 عامًا، حمادة محمد ابو زيد، 39 عامًا، عبدالعزيز عبدالله محمد الصباغ، 46 عامًا، كريمة فتحى عبد الخالق فرج، ٣٩ عامًا، نادى محمد شاهين، 62 عامًا، هانى عبد الله عبد الحميد، 44 عامًا"، وجميعهم مقمين بمحافظة المنوفية وجارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

المنوفية محافظة ميكروباص انقلاب انقلاب سيارة وادى النطرون وزارة الداخلية مركز شرطة وليد توفيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته الخامسة

بسبب المقعد.. طفل يتسبب فى مصرع زميله داخل مدرسة بأكتوبر

وسط تصفيق حار من الحاضرين.. أول قبلة فى مهرجان الجونة «صور»

الشناوى وفتحى وصلاح محسن أبرز الحاضرين حفل زفاف قفشة

منة شلبى بفستان جرىء ومثير على ريد كاربت مهرجان الجونة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

أول أسبوع دراسة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن