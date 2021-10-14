قافلة طبية للكشف على 250 من دور الأيتام باستاد الإسكندرية

أطلقت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، اليوم، فعاليات القافلة الطبية للكشف على عدد 250 من دور الأيتام بالثغر، وذلك باستاد الإسكندرية الرياضي الدولى، في إطار مبادرة حياة كريمة.

قافلة طبية باستاد الإسكندرية

جاء ذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وجامعة الإسكندرية.

قافلة طبية باستاد الإسكندرية

كما أقيمت على هامش الفعاليات؛ معرض للأسر المنتجة واحتفالية للأطفال ومسرح للعرائس، بحضور الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالإسكندرية.

قافلة طبية باستاد الإسكندرية

قافلة طبية باستاد الإسكندرية

قافلة طبية باستاد الإسكندرية

قافلة طبية باستاد الإسكندرية

قافلة طبية باستاد الإسكندرية

قافلة طبية باستاد الإسكندرية