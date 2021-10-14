ضبط 20 طن أرز مجهولة المصدر داخل مضرب بالمحلة الكبرى

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 20 طن أرز أبيض مجهولة المصدر، معبأة داخل شكائر " سكر" داخل مضرب بالمحلة الكبرى، بقصد الغش والخداع المواطنين.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بناءا على حملة شكلها بعد ثبوت تحريات الأجهزة الرقابية، يتضمن ضبط مضرب أرز بدائرة مركز المحلة الكبري، والتحفظ على كمية من الأرز الأبيض بكمية وقدرها 20 طن أرز معبأ داخل شكائر مغلقه غلق ماكينة إليه، وجميع الشكائر مدون عليها سكر أبيض شركه الدلتا للسكر.

وبسؤال مسئول المضرب عن مصدر المضبوطات، أفاد انه يقوم بالتعبئة لحساب الغير، وإعادة تدويرها مخالفا القانون 281 لسنه 94 الخاص بالغش التجاري والخداع والمرسوم بقانون 95 لسنه 45 ومعدلاته، بقصد التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن التكليفات متضمنة تسير حملات يوميا على الأسواق وكذلك محلات السلع الغذائية وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز؛ للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه.