إصابة طالب ثانوى صناعى بطعنة نافذة فـى الصدر بالمنوفية

أصيب طالب ثانوي صناعي في المنوفية بطعن نافذ في الصدر على يد شخص إثر مشاجرة بينهما في المنوفية.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بإصابة "خ.ا" طالب في الصف الثالث الثانوي الصناعي بمدينة السادات، اليوم الخميس لطعنة نافذة في الصدر.

وبالفحص تبين قيام "م.ا" بطعنة بمطواة إثر مشاجرة بينهما، حيث تم نقله إلى مستشفى السادات.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم بطعن الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الطالب لم يحضر اليوم في المدرسة وتم تسجيله غياب ونشبت المشاجرة بعيدا عن المدرسة.