الخميس 14 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طالب ثانوى صناعى بطعنة نافذة فـى الصدر بالمنوفية

طعن
طعن

أصيب طالب ثانوي صناعي في المنوفية بطعن نافذ في الصدر على يد شخص إثر مشاجرة بينهما في المنوفية.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بإصابة "خ.ا" طالب في الصف الثالث الثانوي الصناعي بمدينة السادات، اليوم الخميس لطعنة نافذة في الصدر.

وبالفحص تبين قيام "م.ا" بطعنة بمطواة إثر مشاجرة بينهما، حيث تم نقله إلى مستشفى السادات.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم بطعن الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الطالب لم يحضر اليوم في المدرسة وتم تسجيله غياب ونشبت المشاجرة بعيدا عن المدرسة.

مركز شرطة إصابة طالب محافظة المنوفية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم مدينة السادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

بسبب المقعد.. طفل يتسبب فى مصرع زميله داخل مدرسة بأكتوبر

رسميًا.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب شهر سبتمبر فى ليفربول

أمطار خفيفة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

منة شلبى تخطف الأنظار.. وإطلالات رائعة ليسرا وبشرى بمهرجان الجونة 2021

أبرزهم محمد رمضان.. نجوم يغادرون مهرجان الجونة السينمائي بعد حفل الافتتاح

ضبط صاحب فيديو الرقص فى الطريق العام بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

عبد الرحيم طايع

كرامات الجندى المصرى البسيط

د هند جاد

صائدة الأحلام وتاجر الأجساد

محمد محمود عمارة

وزارة التربية.. المشاكل و الحلول

خالد عكاشة

صراعات الطاقة تشتعل فى آسيا الوسطى

صور

أول أسبوع دراسة

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن