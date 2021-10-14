الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة من سوريا

الامن الأردني
الامن الأردني

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في تصريحٍ أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أدى إلى إصابة أحد المهربين وفرار الآخرين داخل العمق السوري، مشيرًا إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل - بكل قوة وحزم - مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

عمان الأردن المنطقة العسكرية الشرقية بالأردن سوريا

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المطوعون!

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