اجتماع لمناقشة وضع خدمات مياه الشرب بالعريش

عقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اجتماعًا بديوان عام الشركة؛ لمناقشة وبحث كافة الحلول لأي مشكلات متعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العريش، بحضور كافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وقال إن الاجتماع يأتي ضمن مجموعة من الدراسات الفنية المتخصصة لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التي ستتسلمها الشركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و في السياق ذاته، أصدر اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة تعليمات مشددة بضرورة التعامل مع شكاوي المواطنين و حلها بشكل فورى.

كما وجه بمتابعة إجراءات الصيانة الدورية للمحطات والخطوط للحفاظ علي الجاهزية الفنية لتدعيم امدادات المياه بالمحافظة.