نائب التنسيقية يقترح تقليص كثافة الفصول دون اللجوء لنظام الفترتين

قدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهوري، اقتراحًا برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الشيوخ موجهًا إلى وزير التربية والتعليم بشأن تقليص كثافة الفصول والتي تصل ١٢٠ و١٣٠ طالبًا بالفصل إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين صباحًا ومساء غير المُجدي للمعلم والطالب.

قال عمارة إنه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية فإنه سيتعذر تطبيقها في ظل تلك الكثافات العالية داخل الفصول ونعلم مدى الجهد الذي يبذل من الوزارة للارتقاء بمستوى أولادنا، ولحل هذه المشكلة في ظل جائحة كورونا والمحافظة على الإجراءات الإحترازية فإن المشاع الذي يطبق هو طرح فكرة الفترتين فكيف للمعلم أن يستمر في العمل من الساعة السابعة صباحًا إلى الخامسة مساء، بخلاف ضعف قدرة الطالب على الاستيعاب بعد فترة الظهيرة وهذا ما أثبتته التجارب السابقة والتي أثرت بالسلب على كثير من الطلبة إبان تطبيق نظام الفترتين.

وتقوم فلسفة ذلك الاقتراح برغبة للمدارس ذات الكثافة العالية على إلغاء إجازة السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة وتوزيع الطلاب بنظام اليوم واليوم ومن ثم ستقل كثافة الفصول إلى النصف دون اللجوء لنظام الفترتين المرهق لكل من الطالب والمعلم والأسرة، فماذا لو أن هناك أسرة عاملة وأولادها على فترتين مختلفتين صباحًا ومساء؟.

وفازت النائبة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلمانى الإفريقي.

حيث أجرت اليوم لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين.

وترشحت رشا أبوشقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على منصب نائب الرئيس، وكانت قد ترشحت ضدها نائبة دولة مالى، وحققت رشا أبوشقرة الفوز بعدد ٨٠٪؜ من الأصوات، مقابل ٢٠٪؜ لنائبة مالي، بينما فازت رواندا بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفازت دولة بوركينا فاسو بمنصب المقرر بالتزكية بعد تنازل مرشحة النيجر لها عن المقعد.