الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب المقعد الأول.. إيداع 3 طلاب المتهمين بقتل زميلهم دار رعاية بكفرالشيخ

الامن
الامن

قررت النيابة العامة بكفرالشيخ، إيداع الأطفال الثلاثة المتهمين بقتل زميلهم عيد محمد حلمي، أثناء صراعهم على المقعد الأول في الفصل، إذ نشبت مشاجرة بينهم تم على إثرها نقل الطالب عيد لمستشفى كفرالشيخ العام في حالة صحية سيئة ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه بعد ذلك، فيما تباشر التحقيقات.

وكان مستشفى كفرالشيخ العام قد استقبل الطالب محمد حلمي شحاته، الطالب بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية مصابا بحالة إغماء وفاقد للوعي، ويأتي ذلك عقب تعدي 3 طلاب آخرين عليه في مشاجرة لأسبقية اللحاق بالمقعد الأول.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث يحمل الرقم 3583 إداري كفرالشيخ، وقامت بالقبض على الطلاب الثلاثة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأصدرت المحافظة بيانا عاجلا، أكدت أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، يتابع حالة الطالب محمد حلمي شحاتة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان ، خلال زيارته بالمستشفى العام والتقى بوالدته، مؤكداً أنه يتابع حالة نجلها، للاطمئنان عليه موجها الدكتور لطفي عبدالسميع بتقديم كافة الخدمات الطبية للطالب، داعيا الله ان يتمم شفاءه.

وأكد أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرر مجازاة 3 معلمين، ووكيل المدرسة، بمدرسة زراعة ميت علوان للتعليم الاساسى، إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، خمسة عشر يوماً، وذلك لإصابة الطالب محمد حلمى شحاته، بالتعليم الاعدادي، بإغماء داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى العام، ولم يقم المعلمون بمقتضيات الواجب الوظيفى.

كما قرر إيقاف كل من مدير المجمع ومعلم رياضيات عن العمل لحين التحقيق معهم فيما نسب إليهم، ونيابة كفرالشيخ تتولى التحقيقات عقب تحرير محضر رسمي من قبل ولي أمر الطالب.

طفل التخته مدرسة دار رعاية

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وائل لطفي

المطوعون!

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بسبب المقعد الأول.. إيداع 3 طلاب المتهمين بقتل زميلهم دار رعاية بكفرالشيخ

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