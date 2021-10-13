ضبط 2000 كيلو حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق، وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

حلوى فاسدة

وتمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 2000 كيلو من حلوى المولد النبوي، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع غير مرخص بإحدى قرى مركز قطور، بقصد بيعها وترويجها بالأسواق في المولد النبوي، بهدف تضليل المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حلوى فاسدة

تلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إخطارًا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 2000 كيلو حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك، داخل مصنع بير سلم غير مرخص بإحدى قرى مركز قطور، قبل طرحها للبيع فى الأسواق خلال احتفالات المولد النبوى، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.