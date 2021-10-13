أئمة وعلماء ليبيا يشيدون بجهود الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف عالميا

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وفد أئمة وعلماء ليبيا المشاركين في ورشة العمل التدريبية التي نظمها إدارة الفروع الخارجية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برئاسة الأستاذ أحمد فوزي مدير المكاتب الخارجية.

وعقدت ورشة العمل تحت عنوان "دور أئمة ليبيا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي" بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع أكاديمية الأزهر لتدريب وتأهيل الائمة والدعاة، وتنسيق وإشراف وحضور الشيخ أكرم الجراري رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي فرع ليببا.

ورحب رئيس الجامعة بأئمة وعلماء ليبيا الشقيقة، قائلا: “لهم أهلا وسهلا بكم في بلدكم الأول مكرر مصر الأزهر كما يقول ويؤكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف”.

ووعد رئيس الجامعة بتقديم الدعم الكامل لهذه الوجوه الطيبة المباركة حفظة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قائلا لهم صدوركم وعاء لحفظ القرآن الكريم بارك الله فيكم وحفظكم وحفظ الله ليبيا الشقيقة وأن شاء الله قريبا تعود كما كانت من قبل.

من جانبهم، بعث أئمة وعلماء ليبيا الشقيقة ببرقية شكر إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدين أنه في وسط المحن التي عايشتها ليبيا كنا نجد الدعم الكامل من الشقيقة الكبرى، في الوقت الذي كانت فيه دول ترسل مرتزقه إلى ليبيا.

كما قدموا الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين بل والإنسانية كلها.

وطالب الأشقاء من ليبيا بعقد بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر والجامعة الاسمرية الإسلامية بليبيا، مؤكدين على أن المنهج الأزهري هو صمام الأمان للأمة كلها.

وفي ختام اللقاء، وزع المحرصاوي، الهدايا علىهم جميعا، كما كرم الطفل الحارس الحافظ للقرآن الكريم، وأعطى هدية "القرآن الكريم" وقام بتقبيله ومنحه شهادة تقدير من فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، وقاموا بالنقاط الصور التذكارية مع رئيس جامعة الأزهر.