محافظ مطروح يناقش الفرص الاستثمارية مع ممثلى إحدى الشركات الصينية

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مع ممثلي إحدى الشركات الاستثمارية الصينية الكبرى فرص الاستثمار المتنوعة بالمحافظة في المجالات المختلفة باعتبارها محافظة واعدة وجاذبة للاستثمار مع ما تتمتع به ثروات طبيعية في المجالات المختلفة سواء السياحية والزراعية والصناعية وفى مجال الطاقة وغيرها، مع الترحيب بأوجه التعاون الجادة لتنمية المحافظة.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والمستشار محمد صباح المستشار القانونى للمحافظة، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من فرص الاستثمار المتاحة وفقاً للمجالات الاستثمارية للشركة، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة واستغلال مياه محطات معالجة الصرف وغيرها من المقترحات، ومقترح إعداد دراسات الجدوى الخاصة بشأنها للتنسيق مع الجهات المعنية وفق الضوابط والشروط القانونية اللازمة.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

وكان قد وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في يوليو 2021 بأهمية حصر كافة بيانات المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة مطروح للتنسيق بشأن مقترحات استغلالها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط؛ لتحديد الضوابط والاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة لإتاحتها كفرص استثمارية فعلية مع تذليل كافة العقبات والتيسير على المستثمرين الجادين.