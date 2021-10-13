الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها المبادرة التي أطلقتها الجامعة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمركز شبين القناطر، من خلال توزيع مشروع بطاريات تربية الأرانب على عدد من الأسر بقرية كفر شبين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمانى عباس عميد كلية الطب البيطري  والدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، مشيرا إلى مشروع بطاريات الأرانب يأتى فى إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية والتى تتم بالتوازى مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد محافظ القليوبية خلال توزيع بطاريات المشروع بدور جامعة بنها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه مصر للعالم في النهوض بالقرى الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" ودعم الأسر الأكثر احتياجا بآليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار "سوسة" إلى أن الجامعة أطلقت مشروع تربية الأرانب في إطار دورها المجتمعي، مضيفا أنه تم تحديد الأسر المستحقة عن طريق مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي حيث قامت كلية الطب البيطري بمشتهر بالإشراف على تصنيع بطاريات الأرانب بالإضافة الى توفير الأعلاف الخاصة بالمشروع.

وأضاف رئيس الجامعة قيام عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال تربية الأرانب بكلية الطب البيطري بتدريب أفراد الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة للمشروع على آليات التربية والطرق الأولية للعلاج.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عبدالحميد الهجان القليوبية المبادرة الرئاسية شبين القناطر مشروعات البنية التحتية

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