بإطلالة مبهجة.. أول ظهور لـ هبة مجدى بعد ولادتها (صور)

قامت الفنانة هبة مجدي بمشاركة متابعيها وجمهورها، بأحدث صور لها بعد ولادة مولودها الثاني "موسى"، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وظهرت من خلالها بإطلالة مبهجة وعلقت على الصور قائلة: "صبرًا جميلاً".

هبة مجدي

وكانت شاركت الفنانة هبة مجدي فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويعد ذلك هو التعاون الأول بينها وبين محمد رمضان بطل العمل حيث قدم العمل في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

هبة مجدي

وكان المطرب محمد محسن كشف عن استقباله مولودًا ثانيًا من زوجته الفنانة هبة مجدى، الشهر الماضى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا بمولودنا الثانى بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا"، ثم استشهد بآية من القرآن قبل الكشف عن اسمه بقوله: "وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى، موسى محمد محسن".

هبة مجدي

وكانت شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من أمام غرفة العمليات التى خضعت لها لعملية ولادة مولودها الثاني "موسى"، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتشارك متابعيها وجمهورها لحظاتها السعيدة.

وكتبت مجدي على الصورة التى ظهرت فيها أمام غرفتها فى المستشفى "الحمد لله حمدًا كثيرًا، موسى محمد محسن، يارب احفظه وبارك فيه واحفظ أولادكم جميعًا، ٢٠ سبتمبر 2021".

وتستعد الفنانة هبة مجدي خلال الفترة المقبلة لقراءة عدد من السيناريوهات المختلفة، وذلك أملاً لتقديمها في الأعمال الدرامية المقبلة.