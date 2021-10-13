الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الكشف على 3 آلاف مواطن في قافلة من جامعة القاهرة بمطروح

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تنفيذ قافلة شاملة من جامعة القاهرة لدعم أهالى مدينتى برانى، السلوم، حيث تم توقيع الكشف الطبى على أكثر من 3 آلاف حالة وإجراء العمليات الجراحية لـ 96 مريضًا وتنفيذ برامج توعية وتربوية. 

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وأوضح محافظ مطروح، أن القافلة قدمت الخدمات البيطرية والكشف البيطرى على 4650 فصيل (أغنام، ماعز، أبقار، طيور). 

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  الشكر لجهود جامعة القاهرة بالتعاون مع المنطقة الغربية في توجيه قافلة طبية شاملة لأهالي براني والسلوم بهدف التيسير على الأهالي وتقديم مزيد من الخدمات الصحية والبيطرية بالإضافة إلى التوعية والإرشاد. 

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وكان اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، استقبل قافلة أبواب الخير الذى ينظمها  صندوق  تحيا مصر تزامناً بالاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري تحت رعاية فخامة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني  والتى تأتى ضمن فعاليات  أكبر قافلة للعمل الخيرى فى عام 2021  والذى اطلقها  رئيس الجمهورية  لدعم ورعاية  نحو 5 مليون مواطن أولى بالرعاية  للارتقاء بحياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة . 

محافظ مطروح الكشف الطبى مطروح جامعة القاهرة العمليات الجراحية الخدمات البيطرية

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