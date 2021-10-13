الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الثالثة.. تعليق التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

مرفأ بيروت
مرفأ بيروت

أفاد مصدر قضائي لبناني، بأن المحقق العدلي طارق بيطار، علق مجددا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال مصدر قضائي، إن "بيطار تبلغ من محكمة التمييز المدنية دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بت المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها".

وعلق التحقيق بعيد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يعلق فيها التحقيق، إذ علقه سلفه فادي صوان مرة قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لـ"حركة أمل" بزعامة نبيه بري، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي كان محسوبا على "تيار المستقبل" بزعامة سعد الحريري.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض بيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في أغسطس عام 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة بيروت.

 


وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة بلبنان 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 545 مقيما و23 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 630950 حالة.


وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8394 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

جديد انفجار على انفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت للمرة الثالثة التحقيق تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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