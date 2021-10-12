تجديد حبس المتهمين بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم السيدة زينب، حبس المتهمين بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان دون ترخيص بمنطقة المقطم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما سبق وأمرت بالتحفظ على الأحبال والعصى التي يستخدمها المتهمين في اجبار المحتجزين بتناول الأدوية واحتجاز 80 مدمنا داخل المركز .

كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة ضبط فيلا بـ منطقة المقطم لـ علاج الإدمان دون ترخيص عن مفاجأة تبين وجود كميات كبيرة من الحبال والعصي التي يستخدمها المتهمين في تكبيل المدمنين المحتجزين وإجبارهم لإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

وتبين من التحقيقات قيام 5 أشخاص غير متخصصين لهم معلومات جنائية بإدارة مركز الإدمان واستقبال المدمنين لعلاجهم فيه، وتبين عدم حصول المتهمين على تراخيص من وزارة الصحة أو الجهات المختصة كما عثر في الفيلا على 80 مدمنا تم احتجازهم في غرف بقصد علاجهم من الإدمان وكشفت التحقيقات قيام المتهمين الـ 5 بالاعتداء عليهم بالضرب.

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوجود فيلا في المقطم تقوم بعلاج المدمنين دون تصريح من الجهات المختصة تبين من التحريات صحة المعلومات وقيام أحد الأشخاص باستئجار الفيلا وتحويلها إلى مركز علاج للإدمان تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وبمداهمة الفيلا عثر على أقراص مخدرة وأدوية و80 شخصًا محتجزين يتم علاجهم من الإدمان

وخلال مداهمة الفيلا تم ضبط 5 متهمين تبين لهم معلومات جنائية وبسؤال بعض النزلاء أكدوا أن أسرهم أحضروهم إلى المركز لتلقى العلاج، وأضافوا أن المتهمين قاموا بضربهم وتقييدهم لرفضهم العلاج.