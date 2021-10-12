رئيس جامعة بنى سويف يفتتح قسم الهندسة الكهربائية بتكلفة 6 ملايين جنيه (فيديو)

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة في تخصصي هندسة "الالكترونيات، والاتصالات، والقوي والآلات الكهربية" بنظام الفصلين الدراسيين، حيث يحتوي القسم على معامل نظم القوى الكهربائية، والتركيبات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والآلات والمحولات الكهربائية، والأساسيات الكهربائية، والأنظمة المدمجة، بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسن عميد الكلية، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، والدكتور محمد عبيد مدير شركة اسبرنزا المسئول عن توريد الأجهزة، والطلاب.

رئيس جامعة بني سويف

وقال الدكتور منصور إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر القرار الوزاري بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس، بنظام الفصلين الدراسين بكلية الهندسة بعد موافقة لجنة القطاع الهندسي على افتتاح قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، واعتماد لائحة الإطار المرجعي 2020 لقسمي الهندسة المدنية والمعمارية، مؤكدًا أن الجامعة لن تتأخر عن خدمة أبنائها الطلاب والمجتمع السويفي، وذلك من حرص الجامعة على توفير كافة التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل داخل محافظة بني سويف.

رئيس جامعة بني سويف

وأكد الدكتور منصور، على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للقسم الجديد، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة وخاصة المعامل، موضحا أن القسم يهدف إلى تخريج مهندسين ذوي قدرات عالية في مجالات الهندسة الكهربية، وتأهيلهم للعمل في المؤسسات الصناعية، لاسيما وأن محافظة بني سويف من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة وبها العديد من المناطق الصناعية المميزة والمصانع العالمية باستثمارات تتواكب مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة، أن كلية الهندسة تعتبر إحدى الكليات التعليمية والبحثية ذات الوجه الإيجابي والمشرق في قطاع التعليم العالي، وتعد بمثابة صرح علمي يعمل على تأهيل متخصصين ذوي كفاءة لمواكبة التطور والتقدم التقني العالمي وأن الجامعة تعمل على افتتاح العديد من الأقسام الجديد داخل الكليات، والتي تتوافق الدراسة مع التقدم التكنولوجي فيها مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير الأقسام الأخرى بإدخال عدد من الأساليب التعليمية والتقنية الحديثة.

رئيس جامعة بني سويف

ووجه الدكتور أحمد محمد حسن عميد كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس الشكر والتقدير إلي الدكتور منصور حسن على الدعم المستمر للكلية وحرصه الشديد على استكمال الأقسام، وتلبية احتياجات الطلاب بافتتاح القسم الجديد لتصبح الأقسام داخل الكلية 3 اقسام رئيسية وبرنامج للساعات المعتمدة .

رئيس جامعة بني سويف

وعبر الطلاب عن سعادتهم بافتتاح القسم الجديد، لما له من مميزات معبرين عن شكرهم للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف لاستجابته لمطالبهم، وافتتاح القسم الجديد الذي طال انتظاره منذ سنوات ليحقق رئيس الجامعة أحلامهم بافتتاح القسم وتوفير مشقة السفر إلى كليات الهندسة بالجامعات الأخرى للالتحاق بهذا القسم.

وفى النهاية أهدى الدكتور أحمد حسن درع الكلية إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة نظراً لمجهوداته ولما يقدمه من خدمات لطلاب الكلية.

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رئيس جامعة بني سويف