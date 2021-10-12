الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

عقوبة صارمة للموظف المتعاطى للمخدرات: التطبيق منتصف ديسمبر

عمرو عثمان
عمرو عثمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه سيتم البدء فى تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات منتصف ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك طلبا على العلاج بين الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة بشكل مستمر، حيث بلغ عدد من تقدموا للعلاج طواعية بالمجان وفى سرية تامة خلال الـ3 أشهر الماضية 8 آلاف موظف من بينهم سيدات.

أضاف عثمان لـ"الدستور"، أن الموظف الذى يتقدم طواعية للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن هناك 27 مركزا لعلاج الإدمان على مستوى 17 محافظة، وسيتم افتتاح مركزين جديدين خلال الشهرين القادمين، أحدهم فى محافظة قنا ويعد أول مركز علاجى فى العالم يتم تأسيسه بسواعد المتعافين، وسيقدم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة لها وفقا للمعايير الدولية وسيكون منارة لأهل الصعيد.

أوضح عثمان، أنه جار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية وسط إجراءات احترازية مكثقة، حيث تم التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة لتذليل أي عقبات تواجه الحملات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، موضحا أنه تم الكشف على 400 ألف موظف بالجهاز الإداري منذ انطلاق الحملات وحتى الآن.

وتتنوع خدمات الخط الساخن 16023 بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كذلك نوفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

محافظة قنا مخدرات وزيرة التضامن رئيس الجمهورية وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي علاج الإدمان الوزارات

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