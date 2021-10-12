إصابة سيدة إثر حادث سقوط مصعد كهربائى من الطابق الثانى بالمحلة الكبرى

أصيبت سيدة إثر حادث سقوط مصعد كهربائى من الطابق الثانى فى أحد الأبراج السكنية بشارع شحاته بمنطقة أبو راضي التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى بإصابة السيدة "س. السيد" بجروح وكدمات إثر سقوط مصعد كهربائي من الطابق الثاني بصورة مفاجئة.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحادث سرقة "تقلات المصعد الحديدية " ما أدى إلى اختلال المصعد وسقوطه من الطابق الثاني إلى الأرضي.

وتم نقل السيدة المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.