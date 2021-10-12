الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متورط في الاتجار بالأسلحة النارية بالبدرشين

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة فى البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة وعرضها على المعمل الجنائى؛ لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، لتسليمه لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عددا من الأسلحة النارية غير مرخصة داخل مسكن عاطل في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل لأسلحة نارية خرطوش بدون ترخيص، للاتجار بها في البدرشين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط عددا من الأسلحة الخرطوش وطلقات تبين أنها غير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عاطل البدرشين الأسلحة النارية الاتجار حبس طلبت تحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة والإسكندرية

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2017 و2018

ما سبب الهزة الأرضية التي ضربت القاهرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم