حبس عاطل متورط في الاتجار بالأسلحة النارية بالبدرشين

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة فى البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأسلحة المضبوطة وعرضها على المعمل الجنائى؛ لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، لتسليمه لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عددا من الأسلحة النارية غير مرخصة داخل مسكن عاطل في البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل لأسلحة نارية خرطوش بدون ترخيص، للاتجار بها في البدرشين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط عددا من الأسلحة الخرطوش وطلقات تبين أنها غير مرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.