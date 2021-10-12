الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير التعليم ينشر صورا لطابور الصباح بمدرسة في الوادي الجديد

طابور الصباح
طابور الصباح

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صورا لأحد المدارس فى الأسبوع الأول بالعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وقال الوزير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقطات جميلة من الأسبوع الأول للدراسة في جمهورية مصر العربية: طابور الصباح بمدرسة ابتدائية في إحدى قرى الداخلة بالوادي الجديد".

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كانت انطلقت الدراسة الأحد الماضي، في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، لما يقرب من 24 مليون طالبة وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بجميع مدارس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وتفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الإثنين، مدرسة النيل الثانوية بنات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2022-2021.

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وهنأ الوزير الطالبات بالعام الدراسى الجديد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح والتفوق، مؤكدًا حرص الوزارة على انتظام الدراسة بالمدارس حضوريًا هذا العام، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، دون معوقات.

وحرص الوزير على تفقد فصول المدرسة، والمعامل، والمكتبة، وناقش الطالبات حول انتظام العملية التعليمية هذا العام، والعائد من حضورهن، وأشاد الوزير بنسبة الحضور أثناء تفقد فصل لطالبات الصف الثالث الثانوى، حيث أكدت الطالبات أهمية الحضور، وحرصهن على الاستفادة من شرح المعلمين.

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ووجه الدكتور طارق شوقي الطالبات بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة التي منها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر، وقناة مدرستنا (1) ومدرستنا (2)، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرحًا وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وخلال الزيارة، شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، مع التشديد على اتباع كل إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

التواصل الاجتماعي على مستوى الجمهورية مدرسة إبتدائية وزير التربية والتعليم نشر صور ممارسة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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