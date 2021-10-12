الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأرز محليًا وتباينها عالميًا اليوم الثلاثاء

الارز
الارز

استقرت أسعار الأرز بمختلف أنواعه اليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع في السوق المحلي المصري، حيث ثبتت أسعار الأرز الأبيض، كما سجلت أسعار الأرز الشعير استقرارًا أيضًا وذلك وفقًا لسعر تاجر الجملة

وعلى الصعيد العالمي، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للأرز بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم الثلاثاء في بورصة شيكاغو للتجارة، حيث انخفضت أسعار عقد نوفمبر لتداول الأرز بنسبة 0.44%، كما تراجع عقد يناير 2022 بنسبة 0.43%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

واستقرت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية اليوم ليسجل سعر الطن 4,100 جنيهًا.

كما استقرت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 3,850 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" ثباتًا أيضًا عند 6,800 جنيهًا للطن.

كما استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، عند سعر الطن 6400 جنيهًا.

وافتتحت أسعار العقود الآجلة للأرز جلسة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 في بورصة شيكاغو التجارية على تراجع، حيث شهد عقد نوفمبر انخفاضًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم ليتم تداوله عند 13.720 دولار للقنطار بمقدار انخفاض 0.060 دولارًا، أي بنسبة تراجع 0.44%، كما هبط عقد يناير 2022، ليسجل 14.000 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.060 دولار، أي بنسبة هبوط 0.43%.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، إنه من المقرر إجراء مناقصة توريد الأرز الجديدة خلال الأسبوع الجارى، والتى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، وتستهدف توريد نحو 30 ألف طن شهريًا من الأرز الأبيض لطرحها على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية حتى العام المقبل، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

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