مصرع 15 شخصًا بسبب الفيضانات المدمرة شمال الصين

كشف وانغ كي روي رئيس مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة شانشي بشمال الصين، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن مصرع 15 شخصا على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في المنطقة.

كما تم اعتبار 3 أشخاص آخرين في عداد المفقودين، وتم إجلاء أكثر من 120 ألف شخص من المنطقة بسبب الفيضانات.

وأضاف وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية: "لقد تسببت الأمطار الغزيرة، بوقوع 1757100 شخص في 11 مدينة و 76 قضاء في المقاطعة، في منطقة الكارثة.

وتابع: نجم عن الفيضانات مقتل 15 شخصا وفقدان 3 آخرين، وتم إجلاء 18.2 ألف شخص من المنطقة.

وأردف قائلا: تسببت المياه الغزيرة، بتدمير أكثر من 19.5 ألف مبنى، وإلحاق ضرر كبير بـ 18.2 ألف مبنى. وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بـ 5.03 مليار يوان (حوالي 780 مليون دولار).



يأتي هذا فيما أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء بأن الصين سجلت 12 حالة إصابة جديدة

بفيروس كورونا يوم الاثنين، مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليا. ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.



ورصدت الصين 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع ثماني حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وحتى يم الاثنين، سجل البر الرئيسي الصيني 96435 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.