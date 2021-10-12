الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين فى إصابات فيروس كورونا بالدول العربية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

شهدت عدة دول عربية تباينا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة مقارنة بيوم أمس.


ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 1307 إصابات و7 وفيات، و1042 حالة شفاء.. ليرتفع إجمالي الإصاابت إلى 834 ألفا و778 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و818 حالة، والشفاء إلى 809 آلاف و980 حالة.

 


وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و793 ألفا و236 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و377 ألفا و144 شخصا.
 


وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 38 ألفا و906 إصابات، وعدد الوفيات إلى 2981 حالة.

 


من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 98 إصابة ووفاتان، وتعافي 81 شخصا للشفاء.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 204 ألفا و695 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و855 حالة، والشفاء إلى 140 ألفا و319 حالة. 204.695

 


وفي السياق، سجلت وزارة الصحة المغربية 169 إصابة جديدة و17 وفاة، و568 حالة شفاء.. ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 939 ألفا و356 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و372 حالة، والشفاء إلى 918 ألفا و375 حالة.

 


وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 202 إصابة و4 وفيات بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 630 ألفا و382 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و389 حالة، فيما بلغ إجمالي الشفاء 604 آلاف و304 حالات.

 


18 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا والاجمالي 36432 وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة في بيان أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 36432، فيما سجلت 51 حالة تعافي ليصل إجمالي حالات الشفاء 35225، بينما بلغ إجمالي الوفيات 785 حالة.

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