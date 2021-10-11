الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتدى الصدر يتصدر نتائج الانتخابات العراقية

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

أعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، مساء الإثنين، عن حصول الكتلة الصدرية على 73 مقعداً وتصدرها الانتخابات البرلمانية العراقية.

جاء ذلك خلال كلمة لزعيم التيار الصدري بعد تقدم كتلته في الانتخابات العراقية.

ورحب مقتدى الصدر في كلمته مساء اليوم بكل السفارات الأجنبية «ما لم تتدخل في الشئون العراقية».

وتعهّد مقتدى الصدر بعدم السماح للأحزاب بأن تسيطر على مقدرات الشعب، متعهداً بالعمل على تفعيل دور العشائر لدعم استقرار العراق.

وعبّر مقتدى الصدر عن رفضه وجود الميليشيات داعياً لحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد رئيس مجلس المفوضين العراقي، جليل عدنان، اليوم، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني في الانتخابات العراقية.

وقال في مؤتمر صحفي إنه تم إعلان نتائج أولية لـ83 دائرة انتخابية في 18 محافظة عراقية.

وأضاف أنه لم تصنف أي شكوى حمراء إلي الآن، مبينًا أنه سيتم تلقي الطعون خلال ثلاثة أيام بدءًا من الغد الثلاثاء.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت 41%، معلنًا نجاح تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الإثنين، شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن «شكاوى الاقتراع العام والخاص بلغ عددها 74 شكوى»، مبينةً، أن «الناخب والمرشح ووكيل الحزب أو التحالف هم مَن يحق لهم تقديم الشكوى في المكتب الوطني أو هيئة انتخابات إقليم كردستان أو المكتب الانتخابي في المحافظة ومركز التسجيل والاقتراع»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

مجلس المفوضين العراقي مقتدى الصدر التيار الصدري العراق الإنتخابات العراقية

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