مسلسلات رمضان: تفاصيل وكواليس فنية لدراما موسم 2022

بدأ صناع الأعمال الدرامية التي تقدم في رمضان 2022 تجهيز تلك الأعمال الفنية، تمهيدًا لعرضها وتصويرها قبل الشهر الكريم، فيما ترصد "الدستور" أهم تلك الأعمال التي تم الإعلان عنها.

وبدأ منذ فترة ماجد المصري تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد "بابلو"، الذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، حيث يستأنف التصوير بعد العودة، غداً، من أحد المهرجانات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وينتمي المسلسل لدراما الأكشن، الممتلئة بعناصر التشويق والإمتاع، والتي تحتوى على خطوط اجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية، والتي تبلغ حلقاته 30 حلقة، من إنتاج ممدوح شاهين.

وأعلن الفنان والمطرب مصطفى قمر على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام"، التحضير لجزء ثان من مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولاقى انتشارًا واسعًا.

مسلسل "فارس بلا جواز"، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ومن بطولة الفنان مصطفى قمر وسوسن بدر وطارق عبدالعزيز وطارق الإبياري، ومجموعة من الفنانين الشباب.

كما أعلن المخرج سامح عبدالعزيز عن استعدادات تصوير أحداث الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" شهر أكتوبر المقبل، بعد أن عرض الجزء الأول منه فى عام 2017 وحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه.

في السياق، أعلن الفنان محمد لطفي عن جزء جديد من مسلسل "رمضان كريم" يعرض في موسم دراما رمضان 2022، ونشر لطفي بوستر الجزء الأول من المسلسل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "انتظرونا في رمضان كريم رمضان 2022".

"رمضان كريم 1" تدور أحداثه في شهر رمضان بحارة شعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرؤ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

والجزء الأول عُرض في رمضان 2017، بطولة النجوم سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، صبري فواز، محمد لطفي، كريم عفيفي، محمد محمود، أحمد صيام، كريم الأبنودي وغيرهم، تأليف أحمد عبدالله، وﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز.

وكشفت مصادر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تقديم جزء ثان من مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أمير كرارة، والفنان طارق لطفي، وسيكون الجزء الثاني من العمل بأبطال جدد، ولكن حتى الآن لم يتم التعاقد مع أي منهم، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة في ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، كذلك لم يتم تحديد موعد نهائي لبداية التصوير.

وأعلن مؤخراً الفنان محمد رمضان عن تعاقده مع المنتج محمد السعدي لتقديم مسلسل في رمضان 2022، بعدما شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل "موسي"، حيث أعلن عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال صورة مع المنتج محمد السعدي عن تقديم المسلسل قريباً، وهو من تأليف محمد فريد.