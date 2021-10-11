الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يلتقى سفير فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير بيكا كوسونن السفير الجديد لفنلندا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له؛ للتباحث حول موضوعات التعاون المشترك بين مصر وفنلندا في مجال تطوير التعليم العام والتعليم الفنى.

في بداية اللقاء، قدم الدكتور طارق شوقي التهنئة لسفير فنلندا بمنصبه الجديد، مؤكدًا أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع فنلندا، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم العام والفنى، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي.
        
وأكد الوزير أن رؤية تطوير التعليم الفني 2.0 تقوم على رفع جودة التعليم الفني، وتطوير المناهج، وتوفير معلمين ومدربين مؤهلين، وإشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وتقديم نموذج دولي متميز يحقق متطلبات التنمية المستدامة ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن الوزارة تعمل على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية؛ لإصلاح التعليم الفني، وجذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وصناعة الحلى والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أعرب سفير فنلندا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به مصر في إفريقيا والمنطقة، فضلًا عن الإصلاح الهيكلى والتطور الذي تشهده منظومة التعليم المصرية، والإنجازات التى تحققت فى وقت قصير، مما يدل على الإرادة السياسية والاهتمام بتطوير نظم التعليم.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إعداد مذكرة تفاهم للاستفادة من خبرات الحكومة الفنلندية فى تطوير التعليم العام، وضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى، والاستعانة بخريجي التعليم الفنى للعمل بالشركات الفنلندية.

ووجه سفير فنلندا الدعوة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لزيارة فنلندا لتعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة.
        
حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن الجانب الفنلندى، حضر السيد كيمو لاكسونين الخبير التجارى، ونهى سالم المستشار الإعلامي، وياسر شوقى المستشار التجاري بالسفارة الفنلندية.

الحكومة مذكرة تفاهم وزير التعليم القاهرة وزير التربية والتعليم رؤية مصر 2030 القطاع الخاص المجوهرات الذكاء الاصطناعي طارق شوقى جمهورية مصر العربية التحول الرقمي

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