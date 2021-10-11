الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تُصدر توجيهًا عاجلًا للمديريات على مستوى الجمهورية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات على مستوى الجمهورية، بمتابعة غرفة العلميات المركزية أولًا بأول بنواقص المدارس، وبأي مشكلة تطرأ للتدخل الفوري لحلها.

وكان قد زار الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، أمس، مدرستي الهلال الأحمر الرسمية للغات، والشيماء الثانوية للبنات بإدارة البساتين التعليمية، في حضور الأستاذ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. 

وحرص الدكتور رضا حجازي، على نقل تهنئة الوزير للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي، قائلًا: "التعليم الحضورى أهم وأكثر جذبًا للطلاب، موجهًا بالاستفادة من المحتوى الرقمي الموجود على بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية (حصص مصر، ومدرستنا1، ومدرستنا 2 ).

 وأكد على ضرورة تشجيع الطلاب على البحث والتقصي واستثمار كل طاقتهم حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين وبناء الإنسان المصري.

كما تفقد فصول المدرسة والحجرات الدراسية، وتأكد من تأثيث الفصول بالأثاث المدرسي المناسب، ونظافة دورات المياه، وتابع قوائم الفصول وجاهزية السبورات والمعامل، ثم توجه لمدرسة الشيماء الثانوية بنات، وخلال تفقده الفصول المدرسية، ناقش الطالبات في المادة الدراسية وانطباعهم عن عودتهم للمدرسة، حيث أعربت الطالبات عن سعادتهن وحماسهن لعودة الدراسة، وأشاد بنظافة المدرسة والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب نائب الوزير المعلمين وأولياء الأمور بمساعدة الطلاب على بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم، مشيرًا إلى أن حدوث  تعلم حقيقي يساعد التلاميذ على الاندماج والتفكير والاستمتاع بما يتعلمونه حتى يوظفونه في حياتهم.

وفى حواره مع أولياء الأمور، أعربوا عن سعادتهم بعودة أبنائهم إلى المدرسة، وأوصاهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لأبنائهم، كما وجه الطلاب بالمحافظة على صحتهم بالتغذية السليمة وتطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم والالتزام بممارسة الأنشطة  والمحافظة على وقتهم والجد والاجتهاد فى تحصيل الدروس.

 

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