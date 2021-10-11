الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة كفر الشيخ يكشف لـ«الدستور» مصير الأبحاث العلمية

الدكتور حسن يونس
الدكتور حسن يونس

قال الدكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحث العلمي، أن الجامعة استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق مراكز علمية متقدمة في التصنيفات العلمية المختلفة وأبرزها تصنيف “التايمز” البريطاني، وكذلك التصنيف الإسباني للجامعات وأيضًا التصنيف الروسي، وذلك لاهتمامها الشديد بالبحث العلمي وأيضًا بالوسائل التعليمية المختلفة بجانب المادة العلمية التي يتم تدريسها للطلاب، فضلًا عن المناخ المحيط بالعملية التعليمية، فالتصنيف يشمل جوانب كثيرة والجانب العلمي يمثل 30% فقط منها.

وكشف نائب رئيس الجامعة، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مقولة "البحث العلمي بيترمي في الدرج" قد انتهت تمامًا في عهد القيادة السياسية الحالية، فحاليًا أي بحث يتم تقديمه يتم الإهتمام جيدًا به وبحث إمكانية سبل تطبيق ما جاء فيه مع الجهات المختصة إن كان في المجال الخدمي الذي يخص المواطنين بشكل مباشر، وإن كان بحث معملي فإننا نهتم بتطويره داخل المعامل ونشره في المجلات العلمية المختلفة، إذ أننا كجامعة كفر الشيخ يرتفع رصيدنا سنويا من الأبحاث العلمية التي تنشر في المجلات العلمية العالمية.

وأوضح الدكتور حسن يونس، أنه يوجد بالجامعة 63 معملًا مجهزين بأحدث الأجهزة لخدمة الباحثين، كما تقوم الجامعة بتذليل كافة العقبات التي تواجههم وتسخير إمكانياتها لهم من أجل تطوير أبحاثهم وتطبيقها والعمل على ترجمة هذا المجهود على أرض الواقع، وهو ما ينعكس بشكل كبير على تقدم الجامعة في التصنيف العلمي العالمي متقدمة بذلك على جامعات أخرى عريقة وقديمة.

وأضاف الدكتور حسن يونس،  نائب رئيس الجامعة، أن قاعات الدراسة بالكليات تضاهي نظرائها في أحدث الجامعات وكذلك المعامل ، فالجامعة تستخدم كل الوسائل العلمية الحديثة في العملية التعليمية ، فالجامعة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها دائما وتعمل على تخريج طالب متميز.

الدستور جامعة كفر الشيخ البحث العلمي طلاب معامل

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منير

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