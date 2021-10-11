الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لوفيغارو»: 10 دول فى الاتحاد الأوروبى تؤيد تكثيف استخدام الطاقة النووية

الاتحاد الأوربي
الاتحاد الأوربي

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في دراسة لها، أن مسؤولين حكوميين من 10 دول في الاتحاد الأوروبي يعتقدون بأنه من المهم تكثيف استخدام الطاقة النووية لحماية المستهلكين من تقلب الأسعار.

 

وحملت الدراسة توقيع وزير الاقتصاد والمالية والتعمير الفرنسي برونو لو مير، والوزيرة المنتدبة للصناعة أغنيس بانييه ريوناتش، وأيدهما رؤساء الوزراء ووزراء الاقتصاد ووزراء الطاقة من رومانيا وجمهورية التشيك وفنلندا وسلوفاكيا وكرواتيا وسلوفينيا وبلغاريا وبولندا وهنغاريا".

 

وأعرب المشاركون عن ثقتهم في أن "الطاقة النووية ستحمي المستهلكين الأوروبيين من تقلب أسعار الطاقة الذي يتم ملاحظته حاليا فيما يتعلق بأسعار الغاز".

 

وأضافت الدراسة: "يشير الارتفاع في أسعار الطاقة إلى مدى أهمية تقليل اعتمادنا على الطاقة من الدول الأجنبية في أسرع وقت ممكن بالنسبة لنا. ومن الواضح أن التوترات مع إمدادات الطاقة ستصبح أكثر تواترا في المستقبل، وفي الوقت ذاته، لا تزداد واردات الطاقة غير الأوروبية".

 

وتطرقت الدراسة إلى أن "الطاقة النووية تلعب دورا حاسما في حماية المناخ. فهي تمثل حاليا حوالي نصف إنتاج أوروبا من الكهرباء من غير ثاني أوكسيد الكربون".

 

وشدد المشاركون في الدراسة، على أنه "من الضروري إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام"، ومن المتوقع أن تتبنى المفوضية الأوروبية هذه الوثيقة في الأشهر المقبلة.

 

وعلى صعيد آخر، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية،عدم تسجيل أية مشاكل فنية أو تقنية في مراكز الاقتراع.

 

وقالت رئيسة البعثة، فيولا فون كرامون، في مؤتمر صحفي، إن البعثة لم تسجل أي خروق منذ بدء التصويت العام.

 

وأضافت كرامون، أن البعثة لم تسجل مشكلات من الناحيتين التقنية والفنية في مراكز الاقتراع.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

 

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب. 

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