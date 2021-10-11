طالبان: واشنطن ستقدم مساعدات لأفغانستان

أعلنت حركة "طالبان"، عن أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، بينما ترفض الاعتراف السياسي بحكام الحركة الجدد للدولة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قالت، إن "المحادثات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة جرت بشكل جيد، مع إفراج واشنطن عن مساعدات إنسانية لأفغانستان بعد الموافقة على عدم ربط هذه المساعدات بالاعتراف الرسمي بطالبان".

بدوره، أكد المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين، إن "وزير خارجية طالبان أكد للولايات المتحدة أثناء المحادثات أن الحركة ملتزمة بالعمل على ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للمتطرفين لشن هجمات على دول أخرى".

غير أن "طالبان" استبعدت يوم السبت التعاون مع واشنطن في احتواء نشاط داعش في أفغانستان.

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة بشأن الاجتماعات التي عقدت يومي السبت والأحد، لكنها أوضحت لاحقا، أن "المحادثات لم تكن بأي حال من الأحوال تمهيدا للاعتراف بـ"طالبان"، التي وصلت للسلطة في أغسطس الماضي، بعد انهيار الحكومة الحليفة للولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر أفغانية، بمقتل حاكم مديرية رودات وإصابة 3 من أعضاء حركة طالبان في ولاية ننغرهار جراء تفجير بعبوة ناسفة، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز".

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن آلاف الأفغان تلقوا مساعدات إنسانية في غضون أسبوع من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في جميع أنحاء أفغانستان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في أفغانستان خلال نشره لتقريره الأسبوعي على الموقع الإلكتروني إنه في المنطقة الشمالية الشرقية تلقى أكثر من 173 ألف شخص مساعدات غذائية في ولايات بغلان وبدخشان وقندز.

وأضاف أن "جميع المرافق الصحية مفتوحة في ولايتي قندز وبغلان، لكن معظمها لا يعمل بشكل كامل بسبب نقص الإمدادات الطبية".