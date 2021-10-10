الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلية الإعلام الأمنى العراقية تُعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية ، اليوم الأحد، نجاح خطة تأمين الانتخابات، فيما أكدت ضبط 190 مخالفاً.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، إن “اللجنة الامنية العليا للانتخابات قامت بواجبها، وخطتها كانت واضحة، ولم تغلق طرقا، والوضع الأمني كان جيداً، والتنسيق الأمني والاستخباري كان عالياً وبالتالي نجحت خطة تأمين الانتخابات”، حسبما ذكرت  لوكالة الأنباء العراقية (واع). 
وأشار إلى أن "الانتخابات عكست صورتين الاولى هي الديمقراطية الحقيقية والاخرى الانسيابية في العملية الانتخابية في العراق"، مبينا أن "يوم الانتخاب كان مؤمنا من جميع النواحي". 
وتابع معن أن "الساعتين الأخيرتين شهدتا توافدا كبيرا جداً من الناخبين"، موضحا أن "الكثافة واضحة وأكبر في الساعة الأخيرة". 
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بعد انتهاء عملية الاقتراع وأوضح معن، أن "القوات الأمنية ستبقى منتشرة بعد انتهاء التصويت حتى تأمين وصول عصا الذاكرة".
وأضاف، أن "جميع أماكن تخزين صناديق الاقتراع آمنة وطيران الجيش سينقلها".
ولفت إلى أنه تم ضبط 190 مخالفاً لقرارات اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وتم تطبيق إجراءات حازمة بحقهم وسيتم التحقيق معهم والمخالفات متنوعة.

العراق صور الانتخابات تحقيق تنسيق بيان ازمة

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