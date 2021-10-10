طبيب نفسي يحذر من «لعبة الحبار»: تؤدي للعنف بين الأطفال

أثار مسلسل "squid games" جدلًا واسعًا عالميًا، حيث حذر العديد من الخبراء منه نظرًا لخطورته على الأطفال والمراهقين، حيث اعتبروه يشجع على العنف، وحذرت الفنانة أيتن عامر من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك"، أولياء الأمور من مسلسل "squid games" نظرا لخطورته على الأطفال.

وحتى الآن تصدر مسلسل ولعبة الحبار محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، وحاوّل الكثير من الأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس تحذير أولياء الأمور من مشاهدة أولادهم لهذه الألعاب.

وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي: "الأولاد هيقلدوها وبالتالي هيزيد العنف بينهم، الأطفال لا يبتكروا ولكن يقلدوا، وبالتالي ستجد العنف سمة مسيطرة بينهم".

وأضاف فرويز: "الموضوع مش منع لأولياء الأمور للأطفال، ولكن الحل الوحيد في هذه الحالات هو تقنين ساعات مشاهدة لهذا المسلسل أو غيره من المسلسلات والأفلام على هذه الشاكلة، بجانب متابعة المحتوي كل ما الأهل قريبين من أولادهم هيقدروا يؤثروا عليهم".

جدير بالذكر أن المسلسل هو أول دراما كورية تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 برامج تليفزيونية على منصة «نتفليكس» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحتوي مشاهد مسلسل Squid Game على العنف والدماء عبر أفكار الألعاب التي يتم إقصاء أي قتل الخاسر بها، إلى جانب تحول المشتركين إلى قتل بعضهم البعض لتقليل أعداد المنافسة.

انتشر المسلسل ومشاهده بصورة كبيرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك، رغم تأكيد الشركة المنتجة على أن العمل ليس لضعاف القلوب أو مناسبًا لجميع الفئات العمرية.

تضم أحداث المسلسل العديد من الصور غير المناسبة للأطفال تمامًا أهمها الموت وحوادث القتل الجماعي، والأذى الجسدي، وبعض المشاهد الجنسية، وهو محتوى مزعج وغير لائق لكثير من الفئات العمرية.