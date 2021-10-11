الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة»: الانتهاء من المعاينات المبدئية لـ60 متقدما لـ«جمعيتى»

مشروع جمعيتي
مشروع جمعيتي

أعلنت المهندسة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالجيزة، أنه تم الانتهاء من إجراء المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي للمرحلة الرابعة  لعدد 60 متقدمًا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين.

وأوضحت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في  تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه سيتم الانتهاء من إجراء المعاينات المبدئية لمشروع جمعيتي والتي يتم الانتهاء من 290 متقدمًا على مستوى المحافظة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وبعد ذلك يتم رفع الكشوف  إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدارة مشروع جمعيتي لشباب الخريجين ليتم مراجعتها واعتمادها، وفي حالة الموافقة سيتم إجراء المعاينات النهائية.

وقالت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه يتم إجراء المعاينات بمتوسط من بين 15 متقدمً إلى 20 متقدمًا يوميًا، حيث يتم المعاينات على المساحه لا تقل عن 30 مترًا للمحل الذي سيتم تشغيله لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين، والمسافة بين أقرب بقال تمويني أو مشروع جمعيتي لا يقل عن 500 متر وستكون الأفضلية في الأماكن الأكثر احتياجًا، والأماكن التي تخلو من منافذ مشروع جمعيتي ويشترط في المتقدم بأنه ليست له قرابة من الدرجه الرابعة في الأنشطة التموينية، والتي تشمل مشروع جمعيتي أو مستودع دقيق أو مستودع بوتاجاز أو مخبز.

وقالت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن مشروع جمعيتي من المشروعات الهامة والضرورية، والتي تهتم بها وزارة التموين في  التوسع والانتشار على مستوى المحافظات، توفر ما بين فرصتين إلى ثلاثة فرص عمل مباشرة.

وأضافت أن مشروع جمعيتي من المشروعات التي تقوم على توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم استلام السلع التموينية من خلال  الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة  للصناعات الغذائية بوزارة التموين من خلال مخازن تجارة الجملة.

وزارة التموين اعتماد مشروع جمعيتي المبدئية لشباب الخريجين كشوف

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