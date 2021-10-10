المفوضية العليا للانتخابات العراقية: العملية الانتخابية تجري بكل سهولة ويسر

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأحد، إجراء قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوي في الرابعة عصراً لبيان مدى مطابقة نتائج الفرز الإلكتروني.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن العملية الانتخابية تجري بكل سهولة ويسر وقريباً عند الساعة الرابعة ستجري المفوضية قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوي بواقع محطة في كل مركز انتخابي". حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت إن "الغرض من العملية للتأكد مطابقة نتائج الفرز الإلكتروني مع اليدوي الذي سيجرى بعد انتهاء عملية الاقتراع العام في الساعة السادسة".

وبدأت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم عملية الاقتراع العام لاختيار مجلس نواب جديد لأربع سنوات.

رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي

ومن جانبها أشادت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، فيولا كرامون، اليوم الأحد، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية والمفوضية العليا

وقال رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي، فيولا كرامون، إن "الاستعداد والتحضيرات كانت جيدة جدا، وننتظر ردة فعل الناخبين العراقيين ومدى إقبالهم على المراكز الانتخابية".

وأضافت أن "كل ما نشاهده ونرصده في الانتخابات سنقدم ملاحظات بتقرير أولي سيعرض بعد يومين من انتهاء العملية الانتخابية على الحكومة والشعب العراقي".

وتابعت رئيسة البعثة الأوروبية بالقول "بعد ذلك بشهرين سنقدم تقريراً مفصلاً وأطول إلى الحكومة العراقية لتحسين الانتخابات المقبلة".

السفير السويدي لدى العراق جوناس لوفين

من جهته قال السفير السويدي لدى العراق جوناس لوفين خلال مؤتمر عقده، اليوم أيضا، عقب جولة قام بها أثناء تفقده مراكز الاقتراع في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، "نحن هنا جزء من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية في العراق، ومعنا السفارات النرويجية والفلندية"، موضحاً أن "الهدف من ذلك هو دعم العملية الانتخابية الديمقراطية في العراق".

800 مبتعث في مراكز مختلفة لمراقبة الانتخابات

وأشار إلى أن "بعثة مراقبة الانتخابات، تعمل على تغطية أكثر من مكان في العراق، وسنخرج يوم الاثنين ببيان رسمي حول رؤيتنا للانتخابات العراقية".

وتشترك البعثة الأوروبية في نشر نحو 800 مبتعث في مراكز مختلفة لمراقبة الانتخابات العراقية المبكرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، حصيلة باعتقالات طالت متهمين بخروقات انتخابية.

وذكرت الخلية في بيان، أن "مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، ألقت القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات بغداد، ونينوى، وديالى، وكركوك، والبصرة، والأنبار، وصلاح الدين، وأربيل، وواسط، والديوانية".

إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية

وأشارت إلى أنه "تمت إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وبحسب البيان، تأتي تلك الإجراءات الأمنية في إطار الحرص على نزاهة الانتخابات وضمان عدم السماح بتعكير الأجواء الانتخابية التي اتسمت بالشفافية والديمقراطية المنبثقة عن حرية الناخب العراقي في اختيار من يمثله".

وشرع العراقيون اليوم الأحد بالإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية لهم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003.