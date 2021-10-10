الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«صوت السينما» يزين قصر عابدين في حفل جماهيري 29 أكتوبر

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

 في تجربةٍ جديدة وغير مسبوقة، تستحضر مجموعة «MBC» أجواء الزمن الجميل، وكلاسيكيات السينما المصرية الخالدة، مع إطلاق أولى حفلات «صوت السينما» في سهرة خاصة تُقام يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري، بمُصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني، من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

الاحتفال بتراث مصر

«صوت السينما» هو مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية المحفورة في الذاكرة تكريمًا لـ 125 عامًا من أغاني الأفلام الناجحة.

ويتضمن الحفل مُختارات مميزة من أغاني الأفلام التي لا تُنسى، ويشدو بها النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبد الحكيم، بمُصاحبة المايسترو ناير ناجي.

ومن بين الأغاني التي سيتم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد: «عشانك يا قمر» للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، من فيلم «أيام وليالي»، و«قلبي دليلي» للمطربة الراحلة ليلى مراد، من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هوا» للفنان سعد عبدالوهاب، من فيلم «علموني الحب»، وغيرها العدد من الأغاني المميزة.

فكرة جديدة

من جانبه، قال مدير عام الفعاليات في مجموعة «MBC»، عماد صليبي: «أننا نفخر بأن نُقدم فكرة جديدة ونحتفل بالإبداعات الغنائية في التراث السينمائي العربي»، مضيفًا، أن «السينما وأغانيها الشهيرة تُمثل حالة خاصة لدى كل شخص، ومن الطبيعي أن تكون السينما حاضرة بقوة في أنشطتنا وحفلاتنا في كل مكان»، وأشار إلى أن التحضير لهذ الحفل استغرق عدة أشهر ليخرج في أفضل صورة. 

وأوضح أن قصر عابدين العريق له مكانة مميزة لدى فئات مُختلفة من الشعب المصري، الذي يعشق السينما وارتبط بها على مدار أكثر من مائة عام، مؤكدًا: «نحن حريصون في مجموعة «MBC»، على استمرار إقامة الحفلات في هذا الموقع المميز بعد النجاح الكبير الذي واكب حفلات الهولوجرام لكوكب الشرق «أم كلثوم» التي أقمناها هناك».

وأضاف «صليبي»، أن هناك خطط لإقامة حفلات «صوت السينما» في عددٍ من المُدن العربية الكبرى خلال الفترات المُقبلة.

توفير خدمات فنية

بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة لشركة «RMC»، أحمد عبيد، عن سعادته باستمرار التعاون مع مجموعة «MBC»، بعد النجاح الكبير الذي تحقق فى حفلات أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، موضحًا أنه تم توفير كافة الخدمات الفنية واللوجيستيه بصورة احترافية كالمعتاد، وهو ما سيلمسه الجمهور الذي سيحضر حفل «صوت السينما».

وأكد أن اختيار قصر عابدين، جاء ليتناسب مع طبيعة الأجواء المٌبهجة التي تُقدمها الأغاني الخالدة في السينما المصرية، مشيرًا إلى أنه تم اختيار أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، ليُصاحب النجوم على المسرح لتقديم الأغاني بروح ورؤية موسيقية مُختلفة.

وفي وقتٍ سابق، أقامت مجموعة «MBC»، في مصر حفلات لكوكب الشرق أم كلثوم، والمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك بالتعاون مع شركة «RMC» على المسرح بتقنية الهولوجرام، وحققت الحفلات نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا لافتًا.

مدحت صالح ريهام عبد الحكيم حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم حفل قصر عابدين قصر عابدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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