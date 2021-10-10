محمد السالم يحيي أولى الحفلات الغنائية في «إكسبو 2020 دبي»

أحيا الفنان العراقي محمد السالم أول الحفلات الغنائية في معرض إكسبو 2020 برفقة الفرقة الموسيقية المكونة من أهم العازفين في العراق والوطن العربي، وقدم مجموعة من أجل أغنياته وسط تفاعل كبير للجمهور العراقي والعربي ومن مختلف الجنسيات، إلى جانب مفاجأة قدمها خلال الحفل بغنائه "دويتو" مع مغني الراب الكويتي “دافي” الأغنية حملت عنوان "نار وشرار" والتي زادت من أجواء الفرح والتفاعل على أنغامها.

ويعد محمد السالم أول فنان عراقي يحيي حفلًا في “إكسبو 2020 دبي”، مؤكدًا سعادته لاختياره من قبل إدارة المعرض العالمي الذي يقام في دبي ليشارك في إحياء أولى الحفلات الغنائية، ضمن الفعاليات الترفيهية المتعددة في "إكسبو 2020 دبي"

وأكد السالم أنه معرض اكسبو 2020 حدثًا عالميًا تلتقي فيه كل دول العالم، وهي فرصة لتبادل الفنون والثقافات فيما بينها، وكل متطلبات المستقبل الذي نعيشه، قائلًا: “أحببت تقديم اللون الغنائي لبلادي العراق في هذا المحفل العالمي وأمام الجمهور من مختلف الجنسيات، وأنا سعيد لأنني أول مطرب عراقي يقف على مسرح في اكسبو 2020، أشكر ثقة المنظمين والإدارة”.

وكان محمد السالم قد أطلق أغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي" حملت عنوان "شوفوا الإمارات" من كلمات قصي عيسى والحان محمود غياث وتوزيع هادي عازي ومكس وماسترنج طيف عادل، وعرضها في اليوتيوب ضمن فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية.

ومن جهة أخرى، تلاقي الأغنية الذي أطلقها محمد السالم بشكل دويتو مع الفنان الشاب غسان بريسم بشكل فيديو كليب بعنوان "أراهن بيك" نجاحًا كبيرًا تخطت بها عدد المشاهدات في قناته الرسمية باليوتيوب أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة، وهي من كلمات حيدر الاسير وتلحين همام حسن، وتوزيع موسيقي محب الراوي، والذي صورها في بيروت مع المخرج عبد الوهاب الخطيب، وهي من إنتاج محمد السالم نفسه.