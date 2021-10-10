إقبال مكثف من المواطنين على منافذ «كلنا واحد» للمستلزمات المدرسية

تقدم وزارة الداخلية للمواطنين دعم معنوي ومادي كبير من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية، التي تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث وجهت القيادة السياسية وزارة الداخلية على تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي، بكافة قطاعات الوزارة لرعاية المواطنين وتقديم يد العون للأسرة المصرية في جميع المناسبات الإجتماعية.

وشهدت المنافذ المشاركة في المرحلة التاسعة عشر، من مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إقبالًا كبيرًا، من جانب المواطنين، الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات التي توفرها المبادرة، على كافة المستلزمات المدرسية.

توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

واستهداف المبادرة كلنا توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بجميع أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية، ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر، من مبادرة "كلنا واحد"، بوزارة الداخلية، للمشاركة في توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة، إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

وتقام المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، حيث أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد، للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.