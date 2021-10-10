محافظ بورسعيد يشهد تحية العلم بـ«الثانوية بنات» (صور)

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، علي حضور طابور الصباح وتحية العلم بين طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك في أول يوم دراسي.

محافظ بورسعيد يشهد تحية العلم

وقام محافظ بورسعيد بتحية العلم مع الطالبات، مؤكدًا أن لحظة تحية العلم تزرع في قلوب الطالبات الوطنية، وهو مالا يتحقق بدون الانتظام في حضور المدرسة.

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وطالب الغضبان الطالبات بالالتزام في الحضور للمدرسة مؤكدًا على أن إدارات المدارس سوف تطبق الغياب والحضور، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بالتعليم.

محافظ بورسعيد يشهد تحية العلم

وشدد المحافظ علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمدرسة وتطهير الأيدي، مؤكدًا أنه تم التأكيد على إدارات المدارس لضمان التهوية الجيدة للفصول، وتكثيف أعمال التطهير والنظافة والتخلص من النفايات.

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