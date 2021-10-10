الأحد 10 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد تحية العلم بـ«الثانوية بنات» (صور)

الثانوية بنات
الثانوية بنات

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، علي حضور طابور الصباح وتحية العلم بين طالبات مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، وذلك في أول يوم دراسي.

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محافظ بورسعيد يشهد تحية العلم

وقام محافظ بورسعيد بتحية العلم مع الطالبات، مؤكدًا أن لحظة تحية العلم تزرع في قلوب الطالبات الوطنية، وهو مالا يتحقق بدون الانتظام في حضور المدرسة.

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الثانوية بنات

وطالب الغضبان الطالبات بالالتزام في الحضور للمدرسة مؤكدًا على أن إدارات المدارس سوف تطبق الغياب والحضور، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بالتعليم.

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محافظ بورسعيد يشهد تحية العلم

وشدد المحافظ علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالمدرسة وتطهير الأيدي، مؤكدًا أنه تم التأكيد على إدارات المدارس لضمان التهوية الجيدة للفصول، وتكثيف أعمال التطهير والنظافة والتخلص من النفايات.

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الثانوية بنات

الثانوية بنات
الثانوية بنات
تحيا - جمهورية مصر العربية بورسعيد بناة الثانوية

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