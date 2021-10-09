«ضاحى»: الرئيس السيسى أمر بإنهاء أعمال العاصمة الإدارية بأسرع وقت وأعلى جودة وأقل سعر

وجه اللواء شعبان ضاحي، الرئيس التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، تحية إجلال للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مؤتمر اليوم يأتي في ظل احتفال مصر والمصريين بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، والتي تحدى فيها جيش مصر كل الصعاب والمستحيلات، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بأن تنتهي كل الأعمال بأسرع وقت وأعلى جودة وأقل سعرًا.

- العالم يعد العاصمة الإدارية إعجازا وملحمة

وأضاف الرئيس التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خلال مشاركته في مؤتمر "العاصمة تتألق.. إنجازات رئيس"، والذى يهدف إلى توثيق إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القيادة السياسية تقود كتائب تعمل "ليل نهار" حتى وصلت العاصمة الإدارية الجديدة إلى ما هي عليه الآن، ويعدها العالم إعجازًا وملحمة حيث تعد مساحتها أكبر من محافظة القاهرة كما تعد أيضًا ضعف مساحة باريس 6 مرات.

وتابع "ضاحي" نفخر جميعًا كمصريين بأن كل من شارك بالعمل في هذه المعجزة العصرية أيادي مصرية من مهندسين وعمال ومكاتب استشارية وشركات تحدوا آلة الزمن للانتهاء من كل المشروعات بها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، والذي أمر بأن تنتهي كل الأعمال بأسرع وقت وأعلى جودة وأقل سعرًا.

وأشار إلى أن التخطيط العام في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وكل مشروعات التنمية التي تشهدها جميع ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربًا، تشرف عليه عقول عسكرية لا تعرف إلا الجودة الكاملة في كل كبيرة وصغيرة مستشهدًا بما تشهده سيناء الآن، حيث تحظى بالاهتمام الأكبر، وكذلك منظومة الأنفاق الجديدة، والذي تعد تكلفة أقل نفق ما يقرب من 12 مليار جنيه آخرها نفق أحمد حمدي 2.

- عاصمة صديقة للبيئة

وقال "ضاحي" إن العاصمة الإدارية الجديدة روعي في بنيتها التحتية أن تكون مدينة خضراء وذكية وآمنة بها أنظمة تحكم في كل منشأ، لاستغلال كل موارد المياه لزيادة المساحات الخضراء مؤكدًا أن العاصمة الإدارية عاصمة صديقة للبيئة.

وشدد الرئيس التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة على أن ما تم خلال أربع سنوات عمل، يوازي عملا دائما لمدة 16 سنة، وذلك يعود إلى فضل تدريب الكوادر العاملة على أحدث الآلات، منوهًا بأن العاصمة الجديدة تعد قيمة مضافة لمصر وتضم 700000مواطن إضافة إلى العمالة غير المباشرة من سائقين وعمال وغيرهم.

وأوضح أنه تم إنشاء 7 جامعات بخلاف المدارس، وأن الاستثمار هو رقم واحد حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك العلمين الجديدة، مختتمًا بأن مبني البرلمان بالعاصمة يعد تحفة معمارية وحاز على عدة جوائز وكذلك مبني مجلس الوزراء.