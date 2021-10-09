السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. احتفالية كبرى لوضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي بالمحلة

دكتور محمود زكي،
دكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا

‏أعلن دكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن غدًا، سيتم وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعى الجديد بالمحلة الكبرى بحضور الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام والأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ود.أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي ونائب وزير الصحة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد من تنسييقية شباب الأحزاب والسفير محمد عرابى، وزير الخارجية الأسبق ونواب مجلسى النواب والشيوخ بالغربية والإعلامى أحمد شوببر وشوقى غريب والفنان محمد ثروت، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بمشاركة شعبية واسعة من أبناء المحلة الكبري.

وأكد زكى أن برنامج الحفل يتضمن استقبال الضيوف بموقع مستشفى ٩٠٠٩٠٠ ويبدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم كلمة الجامعة الافتتاحية وعرض فيلم تسجيلى بعنوان رؤيتى ثم كلمات للضيوف وعرض فيلم عن منتخب ٩٠٠٩٠٠  ووضع حجر الأساس للمستشفى التعليمى، يعقبها تسليم الهدايا التذكارية.

أضاف أن تدشين المستشفى الجديد يعد مصدر فخر لكل‏ أبناء الدلتا كونه مشروع وطني وإنجاز أثبت قدرة المصريين على البناء والتعمير، موضحًا أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بأعلى معدلات الأداء الطبية والوصول لأرقى معايير الجودة العلاجية لخدمة المرضى.

غدا احتفالية كبرى لوضع حجر الأساس لمستشفى التيار الجامعى بالمحلة

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