ليبيا.. عقيلة صالح يصل إلى الجزائر لبحث التطورات فى بلاده

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة عمل رسمية تدوم 3 أيام، وذلك لبحث التطورات السياسية في بلاده.

وبحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية، كان في استقبال صالح فور وصوله مطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.

وكان حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، صرح في وقت سابق، بأن صالح سيناقش خلال الزيارة مع الرئيس عبد المجيد تبون مستجدات الوضع على الساحة الليبية ودور الجزائر في حل الأزمة.

وأوضح الصافي أنه سيتم مناقشة نتائج الزيارات التي أجراها رئيس مجلس النواب إلى عدد من العواصم؛ بغية إنجاح المساعي الرامية لحل الأزمة الليبية دون تدخلات خارجية.

وتعد زيارة عقيلة صالح، السبت، إلى الجزائر، الثانية له في ظرف شهر تقريبا، بعد زيارة أخيرة له جرت في 13 يونيو الماضي.

وتأتي زيارة صالح بعد تحركات جزائرية في اتجاه دول الجوار للبحث عن حلّ للأزمة الليبية في ضوء الوضع الميداني المتوتر مع الاستعداد لخوض معركة سرت، خصوصا في ضوء مخاوف من مخاطر الانزلاق إلى مزيد من الفوضى.

كما تأتي بعد أيام قليلة على مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية.

إلى هذا، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عمر السائح، جاهزية بلاده للاقتراع الرئاسي والتشريعي؛ حيث شارفت الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي على الانتهاء؛ مشيرا إلى أنه بلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2,8 مليون شخص من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.

وقال السايح خلال مقابلة إعلامية تداولتها الصحف المحلية في مقر المفوضية في طرابلس، إن المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 و90 بالمئة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير، متوقعا "إقبالا كبيرا" على المشاركة فيها "خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا" في 1951.