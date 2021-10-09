الرئيس الصينى: إعادة التوحد مع تايوان يجب أن تتحقق

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إن "إعادة التوحد" مع تايوان يجب أن تتحقق وستتحقق، وإن هذا يتفق مع المصالح الأساسية للشعب التايواني.



وتعتبر الصين تايوان أرضا تابعة لها، وعلى مدى أربعة أيام بدءا من يوم الجمعة الماضي، أبلغت تايوان عن دخول قرابة 150 طائرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي.



وتشكو تايوان منذ أكثر من عام من تلك الأنشطة، وترى أنها تستهدف إرهاق القوات المسلحة التايوانية واختبار قدرتها على الرد.

وعلى صعيد آخر، أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت بأن البر الرئيسي سجل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، وذلك مقارنة مع 22 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليا، وذلك دون تغير عن اليوم السابق.



ورصدت الصين 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 13 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.



وحتى الثامن من أكتوبر، سجل البر الرئيسي الصيني 96374 حالة إصابة مؤكدة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.