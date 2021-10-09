السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

واشنطن تدين الهجوم على مسجد فى قندوز شمالى أفغانستان

الهجوم على مسجد فى
الهجوم على مسجد فى قندوز

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الذي استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.


وقال متحدث الوزارة نيد برايس- في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم على المصلين خلال صلاة الجمعة في قندوز، الذي خلف مئات القتلى والجرحى.


وأعرب برايس عن تعازيه لأسر القتلى، مؤكدا أن الشعب الأفغاني يستحق مستقبلا خاليا من الإرهاب.

 

وفي سياق متصل\، أدان الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش،  الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا للشيعة في مدينة قندوز، شمال شرق أفغانستان وخلف عشرات القتلى والجرحى، مشددا على ضرورة تقديم منفذي الهجوم للعدالة.


وقال المتحدث باسم جوتيريش ستيفن دوجاريك -في بيان نشرته المنظمة الأممية عبر موقعها الإلكتروني- "يدين الأمين العام بأشد العبارات الهجوم المروع اليوم على مسجد في قندوز، شمال أفغانستان"، مشيرا إى أن ذلك هو "ثالث هجوم ضد منشأة عبادة في أقل من أسبوع" في أفغانستان.
 

وأضاف البيان أن "الهجمات التي تستهدف عمدا المدنيين الذين بمارسون حقهم في ممارسة معتقدهم هي انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني. يجب تقديم المعتدين للعدالة". فيما أشار إلى توجيه الأمين العام تعازيه لأسر الضجايا وتمنياته بسرعة الشفاء للمصابين.
 

وقُتل عشرات الأشخاص وأُصيب آخرون في الهجوم الذي وقع أثناء صلاة الجمعة وتبنّى تنظيم "داعش" في أفغانستان (ولاية خراسان) مسئوليته، في ما وُصف بأه أعنف هجوم تشهده البلاد منذ مغادرة القوات الأمريكية.
 

 وعلى صعيد آخر، أعلن نائب قائد الشرطة في ولاية "قندوز" شمالي أفغانستان، محمد عبيد، عن مقتل وإصابة 100 شخص على الأقل إثر وقوع تفجير انتحاري داخل مسجد كان به مصلون من الأقلية شيعية أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.

 

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير الذي وقع تحديدًا في مسجد "جوزار السيد آباد" بمدينة "قندوز" عاصمة الولاية، إلا أن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي لديهم سجل من الهجمات التي استهدفت الأقلية الشيعية بالولاية.

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