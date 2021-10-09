منح أرفع وسام ملكي بلجيكي.. من هو نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؟

وافق مجلس النواب على اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في جلسته العامة مطلع الأسبوع الماضي، وجاء من ضمن الأعضاء السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونهاد أبو القمصان وسعيد عبد الحافظ ومحمد ممدوح، وعبد الجواد أحمد وعلاء شلبي.

ونستعرض في السطور القادمة السيرة الذاتية للسفير محمود كارم، الحاصل على شهادة الدكتوراة من الولايات المتحدة عام 1984 ، بأعلى درجات التفوق ومرتبة الشرف، وعمل سفيراً لمصر لدى الاتحاد الأوروبى وحلف الأطلنطى ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج حتى 2009، وقد عمل قبل ذلك سفيراً لبلاده فى اليابان حتى 2004، ثم مساعداً لوزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية ومساعداً لوزير الخارجية للشئون الآسيوية.

كما عمل بسفارات بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك كممثل لبلاده فى اللجنة السياسية الأولى للأمن ونزع السلاح وانتخب بالاجماع مقرراً لهيئة نزع السلاح 1981، ومثل بلاده فى مجلس الأمن واجتماعات عدم الانحياز والمؤتمر الاسلامى ثم مندوباً مناوباً لبلاده فى مؤتمر نزع السلاح فى جنيف حتى عام 1992 حيث اختير لرئاسة العديد من لجان الأمم المتحدة كما عينه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عضواً فى مجموعة الخبراء الدوليين لدورة الوقود النووى وشارك كعضو فى المجلس الاستشارى للسكرتير العام للأمم المتحدة لنزع السلاح منذ عام 2004 وحتى 2009 حيث قدم العديد من الأوراق والدراسات حول أمن الطاقة وتفعيل آليات واتفاقيات نزع السلاح والأمن والسلم الدوليين وصدر بحقه خطاب شكر شخصى من السكرتير العام، كما عينة السكرتير العام كخبير فى العديد من اللجان ومجموعات العمل حول مختلف القضايا الدولية.

وللسفير كارم العديد من المؤلفات الدولية الحائزة على جوائز دولية منها كتابة الذى نشر عن دار Praeger/Greenwood الأمريكية للنشر سنة 1988 عن "إنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط" باللغة الإنجليزية وتم ترشيح هذا الكتاب لجوائز دولية عديدة وكان كتابة نموذجاً لعمل مجموعة الخبراء الدوليين لإعلان قارة إفريقيا خالية من السلاح النووي عام 1996 وقد حصل كتابه من مؤسسة CHOICE العالمية على جائزة أفضل كتاب نشر فى الولايات المتحدة عام 1988 فى مجال العلاقات الدولية وتم ترشيح الكتاب لجوائز دولية عديدة، كما أن له العديد من المؤلفات عن أمن الخليج وإيران .

شارك فى العديد من الدراسات ومجموعات الخبراء والمؤتمرات الدولية ما أكسبه احتراماً دولياً رفيعاً ومكانة سامية داخل العديد من مراكز الأبحاث العالمية ومنتديات صنع القرار وكذلك الأمم المتحدة.

وقد عمل كارم خلال السنوات الماضية أستاذ زائراً للعلوم السياسية والعلاقات الدولية فى عدة جامعات مرموقة فى مصر والولايات المتحدة واليابان، وصدر من مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية فى 1999 قرار إشادة بحقه نظراً لرئاسته الناجحة للجنة العربية المكلفة بإعداد مشروع معاهدة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل على مدى سنوات طويلة

وقد اختير كارم من الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبى والمنظمات المدنية عام 2006 كأفضل سفير أجنبى فى أوروبا وبروكسل، وحصل من ملك بلجيكا عام 2010 على أرفع وسام ملكى يمنح لأى سفير أجنبي، كذلك حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة عام 1979 وقد منحته وزارة الدفاع وسام وميدالية الهيئة الهندسية عام 1999 تقديراً لدوره فى إدراج مشكلة الألغام كمشكلة قومية منذ أن تولى إدارة نزع السلاح بالخارجية عام 1992 وتوفير معدات لازمة للتطهير.

وقد تم انتخاب السفير محمود كارم أميناً عاماً للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مارس 2010وتم اعادة انتخابة لنفس المنصب بعد الثورة مرتين حتى استقال فى ديسمبر 2012، وصدر له موخرا مع هانز بليكس المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الدرية كتاب عن مركز جنيف للسياسات الاستراتيجية والمعهد العربى لدراسات الأمن بالأردن فصل كامل عن دور الجامعة العربية فى مبادرة جعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل، وقد اختار حلف الأطلنطى NATO السفير كارم عضوا فى مجلس إدارة مؤسسة كلية دفاع الحلف فى روما حتى الآن.

السفير حاصل على وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان وما زال خبيرا دوليا في مجموعة الشخصيات المرموقة التي شكلها وزير خارجية اليابان حول الأمن الدولي.