التحقيقات: مشعوذ منشأة ناصر أوهم ضحاياه بقدرته على شفائهم من الأمراض

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط عاطل بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة، عن أن المتهم اتخذ من شقته بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه استغل جهل ضحاياه وأوهمهم بقدرته على حل مشاكلهم وفك الأعمال وعلاجهم من جميع الأمراض.

وتبين من التحقيقات أيضا أن المتهم استولى على مبالغ مالية من ضحاياه، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من البخور والأحبار الحمراء، أوهم بها ضحاياه بقدرته على إنهاء مشاكلهم، كما ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" باتخاذ الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته سيدتان "مجنى عليهما" بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما لادعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل، وبتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.