فتح 16 قاعة جديدة بـ 7 مدارس خاصة لمرحلة رياض الأطفال بأسيوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على فتح قاعات جديدة ببعض المدارس الخاصة التي تقدم الممثل القانوني لها بطلب لفتح قاعات لا تنمو لاستيعاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال "kg1" للعام الدراسي 2021/2022 طبقا للوائح والقوانين المنظمة.



ولذلك حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد الحلول العاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في مرحلة رياض الأطفال تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.



كان محافظ أسيوط قد التقى أولياء أمور الطلاب المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم وكان قد سبق تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم والابنية التعليمية وتم مخاطبة ممثلي المدارس الخاصة على مستوى المحافظة لتقديم طلبات بفتح قاعات جديدة لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الاطفال ووضع حلول جذرية لها وتم بعد المعاينة من اللجنة الموافقة على فتح 16 قاعة جديدة جديدة بعدد 7 مدارس خاصة التي تقدم الممثل القانوني لها بطلب للجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.



وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تضع نصب أعينها مصلحة التلاميذ وأولياء الأمور في المقام الأول وتسعى جاهدة من خلال التنسيق بين التربية والتعليم والابنية التعليمية لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بمختلف المدارس العامة والرسمية والخاصة طبقًا للشروط والضوابط الموضوعة وتطبيقاً لمعايير العدالة والشفافية بين الجميع معلنًا تذليل كافة العقبات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.



من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إنه بعد عرض طلبات المدارس التي تقدمت لفتح قاعات لرياض الأطفال "kg1" لا تنمو للعام الدراسي 2021/2022 وتمت المعاينة من قبل اللجنة المشكلة من وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة التعليم الخاص ومسئول التعليم الخاص بهيئة الابنية التعليمية وموجه عام رياض الأطفال والشئون القانونية بالتعليم الخاص وممثل أصحاب المدارس تمت الموافقة على فتح 16 قاعة جديدة بعدد 7 مدارس وتتضمن 3 قاعات بمجموعة مدارس 30 يونيو منهم 2 قاعة للغات وقاعة للقسم العربي فضلا عن 8 قاعات بروضة مدرسة المستقبل الخاصة منهم 7 قاعات للغات وقاعة للعربي بالإضافة إلى قاعة بروضة مدرسة الفرنسيسكان الخاصة وقاعة بروضة مدرسة طلائع المستقبل وقاعتان بروضة مدرسة سان مينا وقاعة بروضة مدرسة السلام بمنفلوط.