الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الفصل فى دعوى عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود غدًا

الدستورية العليا
الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا، الحكم في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي في بطلان العقود.

 - نص المادة موضوع الدعوى

تنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا.

وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

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وائل لطفي

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